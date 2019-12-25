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Реабилитацию после ковида в Госпитале для ветеранов войн прошли более 1,2 тысячи петербуржцев
Сегодня, 16:48
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Реабилитацию после ковида в Госпитале для ветеранов войн прошли более 1,2 тысячи петербуржцев

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Специалисты помогают пациентам справиться с нарушениями функций нервной системы и органов чувств после перенесенного вируса.

В центре при Госпитале для ветеранов войн прошли постковидную реабилитацию более 1,2 тысячи петербуржцев. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. 

В Петербурге существует несколько центров реабилитации, специалисты которых помогают пациентам справиться с нарушениями функций нервной системы и органов чувств после перенесенного вируса. Для этого они используют оборудование, в том числе водолечебницу, барокамеры, а также комплексы лечебной физкультуры.

Ранее мы писали, что петербурженки решили судиться с губернатором за отмену некоторых пунктов "антиковидного" постановления.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, постковидная реабилитация
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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