Реабилитацию после ковида в Госпитале для ветеранов войн прошли более 1,2 тысячи петербуржцев

Специалисты помогают пациентам справиться с нарушениями функций нервной системы и органов чувств после перенесенного вируса.

В центре при Госпитале для ветеранов войн прошли постковидную реабилитацию более 1,2 тысячи петербуржцев. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

В Петербурге существует несколько центров реабилитации, специалисты которых помогают пациентам справиться с нарушениями функций нервной системы и органов чувств после перенесенного вируса. Для этого они используют оборудование, в том числе водолечебницу, барокамеры, а также комплексы лечебной физкультуры.

Ранее мы писали, что петербурженки решили судиться с губернатором за отмену некоторых пунктов "антиковидного" постановления.

Фото: Piter.tv