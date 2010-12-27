За февраль Санкт-Петербург отчистили от 1,2 миллионов кубометров снега

Коммунальные службы продолжают расчищать город от снега и наледи.

В Петербурге за последнюю неделю дорожные службы ликвидировали 180 тыс. кубометров снега. Такую цифру озвучили 5 марта в пресс-службе комитета по благоустройству.

Известно, что всего за зиму из культурной столицы вывезли более 2,12 мил кубометров снежных осадков. По оценкам комитета, на февраль пришлось около 1,23 мил кубометров. Также отмечается, что в прошлом году за февраль было собрано 200 тыс. кубометров. Что касается работы дорожной техники, то за минувший месяц она отработала 50 тыс. смен, что почти в два раза больше показателя за 2017 год.

5 марта на улицах Петербурга дежурит 671 спецмашина и более тысячи дворников. Однако впереди еще много работы, так как жители города не перестают жаловаться не неубранные тротуары, остановки, обочины и крыши. Телефоны горячих линий: (812) 314-60-13 и 576-14-83.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что коммунальщики сбили сосульки на головы прохожим и на крыши иномарок.