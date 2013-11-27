Более 1,1 млрд рублей спишут с российских должников без суда

Долги спишут по процедуре внесудебного банкротства.

В России в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, могут списать 1,15 миллиарда рублей. Об том специалисты проекта "Федресурс" рассказали "Известиям".

По состоянию на 20-е числа апреля, на процедуру внесудебного избавления от долгов претендуют 3,3 тысячи граждан. Всего с 1 сентября прошлого года 9,4 тысячи человек обратились в МФЦ с желанием пройти эту процедуру.

6,1 тысячу заявлений вернули обратившимся, остальные были приняты в работу. Общий объем долгов людей, проходящих процедуру внесудебного избавления от задолженности, составляет 1,15 миллиарда рублей.

На сегодняшний день завершена процедура для 612 человек. В совокупности они избавились от 214 миллионов рублей долгов.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторов (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил в интервью изданию, что низкая осведомлённость граждан о такой услуге снижает её эффективность.

Ранее мы сообщали, что коллекторы получили рекордный объем долгов россиян в 2020 году

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