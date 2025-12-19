Более 19 тысяч пассажиров выбрали ретропоезд "Лахта" в праздники

Ретропоезд Лахта стал одним из символов новогодних поездок.

Ретропоезд "Лахта" в период новогодних праздников перевез свыше 19 тысяч пассажиров и стал одним из самых востребованных туристических маршрутов на Октябрьской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

По информации перевозчика, ретропоезд курсировал 27 и 28 декабря 2025 года, а также со 2 по 11 января 2026 года. За этот период состав выполнил несколько десятков рейсов, обеспечив транспортное сообщение между популярными туристическими направлениями Ленинградской области.

Наибольший пассажиропоток был зафиксирован на маршруте "Финляндский вокзал — Выборг". По этому направлению на ретропоезде совершили поездку около 4,5 тысячи человек. Самым загруженным днем эксплуатации стал 3 января, когда число пассажиров достигло максимальных значений за весь праздничный период.

В Октябрьской железной дороге отметили, что ретропоезд пользуется устойчивым спросом благодаря историческому облику состава и туристической привлекательности маршрутов.

Фото: пресс-служба ОЖД