В январе комплексы фотовидеофиксации насчитали 180 тысяч нарушений ПДД в Петербурге

Результат текущего года оказался гораздо приятнее 2020 года.

В минувшем январе комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на дорогах Петербурга свыше 180 тысяч нарушений ПДД. Как рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи, в основном автомобилисты нарушали скоростной режим (таких нарушений было 98% от всего числа), игнорировали красный сигнал светофора и неправильно парковались или останавливались.

В комитете отметили, что водители Петербурга стали более внимательными и дисциплинированными: в январе 2020 года нарушений было 287 тысяч, что на 60% больше показателей текущего года. 272 тысячи из них также составляли нарушения скоростного режима.

На данный момент в Петербурге работают порядка 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов, фиксирующих нарушения ПДД. Комплексы установлены в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Ранее мы писали, что по фактам двух смертельных ДТП в Ленобласти ведутся проверки.

Фото: Piter.TV