По фактам двух смертельных ДТП в Ленобласти ведутся проверки

В двух авариях погибли три человека.

В пятницу, 29 января, в Ленобласти произошло сразу два смертельных ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, доследственные проверки ведутся по факту обеих аварий.

Первое ДТП случилось около 8 утра на автодороге "Подъезд к массиву Кузнецы". 53-летний водитель "Лэнд Ровера", двигаясь в сторону деревни Низино, съехал в левый кювет, машина опрокинулась. Известно, что автомобилист скончался на месте, а причина съезда в кювет пока не установлена.

В 13.20 на 109 километре а/д А-120 "Кировск - Большая Ижора" произошла вторая авария уже с двумя жертвами. 28-летний мужчина, двигаясь от поселка Гладкое на автомобиле "ВИС", при обгоне столкнулся со встречной "Сканией" с полуприцепом. Удар был настолько сильным, что водитель и 30-летний пассажир легковушки погибли на месте, а водитель "Скании" получил тяжкие травмы и был госпитализирован.

Фото: ВКонтакте/ Аварийно-спасательная служба ЛО