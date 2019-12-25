В ДТП на трассе А-120 в Ленобласти погибли водитель и пассажир легковушки

Водитель большегруза находится в машине.

В Тосно Ленобласти после лобового столкновения с фурой погибли два человек. Об этом в соцсетях сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Авария произошла на трассе А-120. Там лоб в лоб фура столкнулся с легковой машиной. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Водитель фуры получил травмы и был доставлен в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

В среду, 27 января, недалеко от Пикалево столкнулись 4 фуры. Погиб водитель.

Фото: ВКонтакте/ Аварийно-спасательная служба ЛО