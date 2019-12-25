За неделю петербуржцы более 180 раз обратились в экологические службы

За неделю специалисты утилизировали 9,5 килограммов ртутьсодержащих отходов, а также 21,7 килограммов батареек и 140 люминесцентных ламп.

С 3 по 10 мая петербуржцы более 180 раз обратились в аварийную службу ГУП "Экострой" по вопросам экологической безопасности. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Известно, что сотрудники предприятия за неделю совершили 31 выезд по аварийным ситуациям и обследованиям после них. Из которых 27 выездов было совершено в связи с ртутными загрязнениями. Также 4 выезда было осуществлено в связи с химическими загрязнениями в городе. Отмечается, что за неделю специалисты утилизировали 9,5 килограммов ртутьсодержащих отходов, а также 21,7 килограммов батареек и 140 люминесцентных ламп.

К тому же, в субботу, 8 мая, сотрудники аварийной службы обнаружили загрязнение придомовой территории нефтепродуктами площадью 300 кв. метров. Отмечается, что загрязнение на улице Школьной ликвидировали.

Также производственная служба не оставила без внимания загрязнённые городские водоёмы. Отмечается, что за неделю было вывезено 39 кубометров отходов.

Выполнен визуальный мониторинг на реках Дудергофка, Нева, Славянка, а также на Левашовском канале и Горском ручье. Все акватории обработали активной пеной. Всего установлено 70 метров боновых заграждений, собрано 450 кг нефтеводяной смеси. Пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Ранее мы писали, что 23 нелегальные свалки ликвидированы в Ленобласти в апреле.

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