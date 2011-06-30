За весну в Петербурге очистили свыше 360 водных объектов

Город реализует целый комплекс мероприятий по охране водных пространств, включающий расчистку русл рек от донных отложений, уборку плавающего мусора и сезонное скашивание водных растений.

Сотрудники ГБУ "Экострой" весной 2025 года выполнили масштабную операцию по очищению водных ресурсов Санкт-Петербурга.

С марта по май работники извлекли с поверхности 366 водных объектов общей массой 138 кубических метров различных отходов. Мероприятия охватывали городские реки, озера и другие акватории.

Город реализует целый комплекс мероприятий по охране водных пространств, включающий расчистку русл рек от донных отложений, уборку плавающего мусора и сезонное скашивание водных растений.

Михаил Страхов, заместитель главы профильного комитета, указал, что очистка акваторий и удаление водного растительного покрова способствуют не только поддержанию экологической чистоты водоемов, но и повышают привлекательность облика города.

Методы уборки варьировались в зависимости от характера водоема: на крупных судоходных реках работали специализированные судна, на мелких объектах очистка производилась вручную либо с применением гребных лодок.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты и добровольцы очистили береговую линию реки Екатерингофки.

Фото: пресс-служба ГБУ "Экострой"