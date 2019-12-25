Более 170 обращений за неделю поступило от петербуржцев в экологические службы

Комитетом по природопользованию вынесено 30 постановлений по делам об административных правонарушениях.

За прошедшую неделю в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 173 обращения от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в среду, 23 июня, в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Так, специалисты совершили 26 выездов по аварийным ситуациям. Из них 21 выезд выполнен из-за сообщений о ртутных загрязнениях, 1 выезд совершен для ликвидации разливов нефтепродуктов и ещё 4 выезда выполнено из-за химических загрязнений.

За неделю было утилизировано 1000 кг химических отходов, 6 кг ртути и 5 кг ртутьсодержащих отходов. По 21 адресу Петербурга проводились замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров. Также специалисты вывезли 81 м3 отходов из городских водных объектов.

Ранее мы писали, что Госэконадзор Ленобласти ликвидировал 280 свалок с начала года.

Фото: gov.spb.ru