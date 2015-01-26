Более 160 км дорожного покрытия привели в порядок в Петербурге

Дороги полностью преобразились после редкого по масштабу ремонта.

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил о завершении сезонных работ по ремонту дорожной инфраструктуры. По его словам, за текущий год специалисты обновили свыше 160 километров городских дорог.

В перечень выполненных работ вошла реконструкция крупных магистралей, среди которых Невский проспект и Каменноостровский проспект. Помимо этого, проведено обновление значимых мостов города. Работы выполнены на Дворцовом мосту, Троицком мосту и Благовещенском мосту.

Также после завершения ремонта для движения вновь открыли Свердловскую набережную.

Фото: Piter.TV