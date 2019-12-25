Более 160 человек спасли за зиму с акваторий Невы

Спасатели выезжали на патрулирование более двух тысяч раз.

Во вторник, 6 апреля, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщили, что с 15 ноября 2020 года по 31 марта текущего года с акватории Невы спасли 162 петербуржца.

Спасатели выезжали на патрулирование 2 431 раз. Пять человек спасти не удалось. В комитете отметили, что погибли не только рыбаки, но и скончавшиеся при невыясненных обстоятельствах. Сотрудники МЧС проводили с любителями прогулок по льду профилактические беседы. Всего с акватории сняли 2 087 человек.

За указанный период насчитали тысячу нарушений, большинство которых пришлось на два первых месяца зимы, когда были сильные морозы.

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Фото: Piter.TV