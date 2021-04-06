Водители нарушили требования безопасности.

На Байкале два грузовика провалились под лед. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по Иркутской области в собственном Instagram-аккаунте. Транспортные средства следовали из населенного пункта Листвянка в поселок Большие Коты.

На акватории озера Байкал провалились под лед два грузовых автомобиля ЗИЛ-131. Автомобили следовали из Листвянки в Большие Коты. Провал произошел в 70 метрах от гостиницы "Маяк". Один автомобиль провалился полностью, второй частично. Погибших и пострадавших нет. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Журналистам "РИА Новостей" глава пресс-службы Андрей Шутов пояснил, что водители пострадавших машин проигнорировали нормы безопасности и здравого смысла. Специалист считает, что сначала шоферы разрушили ограждение, установленное администрацией Листвянки, а затем выехали на лед озера. В ситуации разбирается природоохранная прокуратура. Виновники ситуации будут привлечены к административной ответственности.

Два человека погибли в результате столкновения большегрузов на трассе "Байкал".

Видео: Instagram / irk38mchs

