Более 15 тыс. самосвалов вывезли снег из Петербурга за минувшую неделю

Всего 306 тысяч кубометров снежных масс собрали и вывезли с улиц города.

В период с 31 января по 6 февраля более 15 тыс. самосвалов вывезли из Петербурга снег. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Так, всего 306 тысяч кубометров снежных масс собрали и вывезли с улиц города. Помимо снегоплавильных и снегоприемных пунктов Водоканала, снег вывозят на семь площадок временного складирования.

Ранее мы сообщали, что Росприроднадзор заинтересовался сообщением о сбросе снега в Охту. В случае, если нарушение подтвердится, штраф может составить до 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv