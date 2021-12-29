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Более 15 тыс. самосвалов вывезли снег из Петербурга за минувшую неделю
Сегодня, 21:14
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Более 15 тыс. самосвалов вывезли снег из Петербурга за минувшую неделю

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Всего 306 тысяч кубометров снежных масс собрали и вывезли с улиц города.

В период с 31 января по 6 февраля более 15 тыс. самосвалов вывезли из Петербурга снег. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству. 

Так, всего 306 тысяч кубометров снежных масс собрали и вывезли с улиц города. Помимо снегоплавильных и снегоприемных пунктов Водоканала, снег вывозят на семь площадок временного складирования.

Ранее мы сообщали, что Росприроднадзор заинтересовался сообщением о сбросе снега в Охту. В случае, если нарушение подтвердится, штраф может составить до 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: вывоз, самосвалы, снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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