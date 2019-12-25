Вручение наград способствует поддержке талантливых детей и молодежи, отметили в Смольном.

Более 150 школьников-призеров олимпиад в Петербурге получат премии. Об этом накануне рассказали в пресс-службе правительства города. Губернатор Северной столицы Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление, где премии получат 153 человека.

Награды получат принимавшие участие в олимпиадах в 2019/2020 учебном году. Вручение премий способствует поддержке талантливых детей и молодежи, а также стимулированию интереса к науке, отметили в Смольном.

Всего призеры международной олимпиады в составе сборной России, которые обучаются по основным общеобразовательным программам на дату проведения олимпиады получил по 200 тысяч рублей, а призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, которые учатся по таким же программам – по 100 тысяч рублей.

Тем временем, в Петербурге на "удаленке" учатся менее 3% школьных классов. Вице-губернатор Ирина Потехина напомнила, что на дистанционный формат может перейти отдельно каждый школьник.

Фото: Piter.tv