Более 400 образовательных учреждений "петербургского стандарта" построили в Северной столице за шесть лет

Губернатор Александр Беглов сообщил о масштабном развитии образовательной инфраструктуры города: за последние 6 лет в Северной столице построено более 150 школ и 250 детских садов, соответствующих "петербургскому стандарту".

Особое внимание уделяется Приморскому району, где до конца года планируется открытие ещё 6 детских садов на 1455 мест. Уже 1 сентября в этом самом населённом районе города откроются 4 новые школы и 6 детских садов.

Беглов лично проинспектировал новый корпус школы №635 на Плесецкой улице, который он назвал образцом "петербургского стандарта". Учебное заведение оснащено современными лабораториями, "Умной теплицей" и сотрудничает с ведущими вузами города. Губернатор также осмотрел новый детский сад №9.

"Послезавтра в школы Приморского района придут порядка 70 тыс. учеников. Этот район — один из лидеров по активному жилищному строительству, и мы обеспечиваем его социальной инфраструктурой" Александр Беглов

В новом учебном году петербургские школы примут 60 тысяч первоклассников, которые получат традиционные подарки от города. Общее число школьников увеличилось на 25 тысяч и составит почти 619 тысяч. Всего в образовательные учреждения города придёт около 1 миллиона детей.

Готовность всех образовательных учреждений к новому учебному году оценивается в 100%, обеспечена их комплексная безопасность. С сентября 2025 года в Петербурге начнут работу ещё 27 новых школ и 26 дошкольных учреждений.

