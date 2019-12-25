Более 150 обращений за неделю поступило от петербуржцев в экологические службы

Комитет по природопользованию вынес 23 постановления по делам об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 562 500 руб.

За прошедшую неделю, с 9 по 15 августа, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 156 обращений от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга 16 августа.

Так, специалисты совершили 31 выезд по аварийным ситуациям. Из них 26 выездов выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и ещё 5 выездов специалисты совершили по иным сообщениям о загрязнениях.

За неделю было утилизировано 14,2 кг ртутьсодержащих отходов, 69 кг нефтесодержащих отходов, 13 кг металлической ртути и 6 люминесцентных ламп, а также 1 кг батареек.

Также специалисты провели замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров по 25 адресам и вывезли 135 м3 отходов из городских водных объектов.

Ранее стало известно, что на месте крупнейшей свалки Красногвардейского района появится электробусный парк.

Фото: gov.spb.ru