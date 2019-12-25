На месте крупнейшей свалки Красногвардейского района появится электробусный парк

Рабочие уже вывезли со свалки более 100 тыс. кубических метров мусора.

В Петербурге продолжает работу проект #Районбезсвалок. Так, в Красногвардейском районе продолжают ликвидировать незаконные свалки. Планируется, что устранение бытовых и промышленных отходов проведут по 21 адресу.

Со свалки на Индустриальном проспекте уже вывезли более 100 тыс. кубических метров мусора. К сентябрю завершат все работы, всего должны убрать 150 тыс. кубических метров отходов. На освободившейся территории создадут первый в СЗФО электробусный парк на 400 машин. Проект уже представили на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

В администрации района уточнили, что уже ликвидировали 11 свалок, с которых вывезли около 2 тыс. квадратных метров и промышленных отходов. Для утилизации мусор сортируют на твердые бытовые отходы (ТБО), строительные, химические отходы и покрышки. В прошлом году было ликвидировано 14 незаконных свалок.

Ранее мы писали, что организацию обязали ликвидировать свалку в Шушарах.

Фото: pexels