Более 150 обращений за неделю поступило от петербуржцев в экологические службы

Комитет по природопользованию вынес 29 постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 323 000 рублей.

За прошедшую неделю, с 12 по 18 июля, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 166 обращений от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга 19 июля.

Так, специалисты совершили 28 выездов по аварийным ситуациям. Из них 27 выездов выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и ещё один выезд совершен из-за сообщений о радиационных загрязнениях.

За неделю было утилизировано 66,5 кг ртутьсодержащих отходов, 48 люминесцентных ламп, 1 медицинский термометр и 0,2 кг химических отходов. Также специалисты провели замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров по 25 адресам и вывезли 119 м3 отходов из городских водных объектов.

Ранее мы писали, что за прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли около 1,4 тыс. кубометров мусора.

Фото: gov.spb.ru