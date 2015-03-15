За прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли около 1,4 тыс. кубометров мусора

Сотрудники дорожных предприятий работают и днем, и ночью.

За прошедшую неделю, с 12 по 18 июля, с улиц Петербурга вывезли около 1,4 тыс. кубометров мусора и почти 1,7 тыс. тонн смёта. Днём в уборке принимали участие более 830 дворников и почти 500 единиц спецтехники, ночью – 185 работников ручного труда и свыше 400 спецмашин. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству 19 июля.

В понедельник, 19 июля, убирают и моют городские улицы 489 единиц техники и 948 сотрудников дорожных организаций. Сады и парки приводят в порядок еще 293 машины и 935 специалистов садово-парковых хозяйств.

Напомним, вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил городским организациям увеличить число выездов в парки и сады. Такое решение было принято в связи с аномальной жарой в городе. Ранее ученые назвали две теории появления аномальной жары в Петербурге этим летом.

Фото: Piter.tv