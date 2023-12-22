Стало известно, как плавят лед на тротуарах в Петербурге

Коммунальщики при уборке улиц отдают приоритет "лотковым зонам" – пространству рядом с остановками общественного транспорта.

Температурные качели, которые ожидаются в Петербурге до субботы, 24 февраля, осложняют работу коммунальным службам. В городе продолжают бороться со льдом, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Лед толщиной в несколько сантиметров помогает убрать только реагент, и именно поэтому перед тем, как запустить по тротуарам технику, поверхность подготавливают. В ковше трактора находится примерно 0,5 тонны технической соли. Спустя несколько минут уже растаявшую массу грузят в самосвал.

В Петербурге коммунальщики при уборке улиц отдают приоритет "лотковым зонам" – пространству рядом с остановками общественного транспорта. Расписание сменилось со штатного на режим повышенной готовности: на выходных город очищали почти тысяча человек, а в самые напряженные часы – 30 аварийных бригад. Сейчас основная задача – избавиться от гололеда.

Те противогололедные материалы, которые были рассыпаны, и в том числе распределялись и в течение субботы, да, их просто смывало. Поэтому дорожники кружили просто непрерывно по своим территориям и продолжали обработку. Елена Мизгулина, начальник отдела комплексной уборки дорог комитета по благоустройству Петербурга

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"