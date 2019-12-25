Петербургская погода изменила виды работ на улицах с весенних на зимние

Сегодня улицы приводят в порядок 1 тыс. работников ручного труда и 681 единица техники.

В Петербурге в связи со сменой погодных условий изменили и виды работ на городских улицах. В конце февраля дорожники уже начали весенние работы, поскольку периодически столбики термометров показывали до +5 градусов. Однако в марте вернулась зима.

По информации комитета по благоустройству Северной столицы, при максимальном "плюсе" предприятия точечно замывали некоторые участки проезжей части, а также павильоны остановок. В парках и скверах садовники проводили генеральную уборку.

Уже в этом месяце подул холодный ветер, а ночью 3 марта выпало свыше 3 сантиметров мокрого снега. Использование воды было приостановлено, специалисты вернулись к уборке снега с дороги и тротуаров. За неделю на утилизацию отправлено 32 тыс. кубометров снега.

В условиях обильных осадков много внимания уделяется водоотведению: от наледи освобождаются лотковая зона и входы в ливневую канализацию. Чтобы все, что выпадает и тает, беспрепятственно уходило в стоки, за семь дней коммунальными бригадами прочищено почти 5,5 тыс. патрубков. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Сегодня улицы приводят в порядок 1 тыс. работников ручного труда и 681 единица техники. Круглосуточно звонки принимает дежурная служба ведомства по телефону: 314-60-13.

Еще в понедельник начинает действовать "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром – его порывы составят до 15 м/с.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга