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Этим летом в Петербурге увеличилось количество мусора в садах и парках
Сегодня, 13:59
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Этим летом в Петербурге увеличилось количество мусора в садах и парках

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Вице-губернатор города поручил городским организациям увеличить число выездов в парки и сады.

Этим летом в Петербурге увеличилось количество мусора в садах и парках. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко 15 июля.

В июне прошлого года с территорий садов и парков специалисты вывезли 10,1 тыс. м3 отходов, в этом году – 13,7 тыс. м3. Рекордное количество мусора зафиксировали в парке 300-летия.

Бондаренко поручил городским организациям увеличить число выездов в парки и сады. Особое внимание вице-губернатор попросил уделить Муринскому и Полюстровскому паркам, паркам 300-летия Санкт-Петербурга и усадьбы Орловых-Денисовых и Приморскому парку Победы.

Ранее мы писали, что аномальная жара высушила зелёные насаждения в Петербурге. 

Фото: Piter.tv

Теги: мусор, парки, сады
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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