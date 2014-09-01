Более 1500 петербуржцев заплатили штраф за нарушение COVID-ограничений

Горожане посещали публичные мероприятия, нарушали социальную дистанцию и снимали маски в общественных местах.

В феврале составили 1557 административных протоколов за нарушение ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщили на портале "Невские новости" 6 марта.

Чаще всего петербуржцы были оштрафованы за организацию публичных мероприятий, посещение массовых акций, нарушение и необеспечение полутора метров между работниками организаций и посетителями. Кроме того, жители города часто отказывались от ношения масок в общественных местах, за что тоже приходилось платить штраф.

Ранее в Piter.tv сообщили, что глава Петербурга похвастался хорошим самочувствием после прививки от коронавируса.

Фото: Piter.tv