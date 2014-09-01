Более 1500 петербуржцев заплатили штраф за нарушение COVID-ограничений

В феврале составили 1557 административных протоколов за нарушение ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщили на портале "Невские новости" 6 марта.
Чаще всего петербуржцы были оштрафованы за организацию публичных мероприятий, посещение массовых акций, нарушение и необеспечение полутора метров между работниками организаций и посетителями. Кроме того, жители города часто отказывались от ношения масок в общественных местах, за что тоже приходилось платить штраф.
Ранее в Piter.tv сообщили, что глава Петербурга похвастался хорошим самочувствием после прививки от коронавируса.
Фото: Piter.tv
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