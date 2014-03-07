Глава Петербурга похвастался хорошим самочувствием после прививки от коронавируса

Он рекомендует всем привиться, чтобы создать коллективный иммунитет к заболеванию.

Губернатор города сделал привился от COVID-19. На седьмой день после вакцинации он чувствует себя хорошо. Об этом Александр Беглов рассказал во время объезда Невского района.

По его мнению, привиться необходимо, потому что впереди дачный и туристический сезоны. К приезду путешественников из других стран и городов важно сформировать коллективный иммунитет, что позволит избежать третьей волны.

Ранее в Piter.tv стало известно, что в Петербурге выявили 975 случаев заражения ковидом за сутки.

Фото: Piter.tv