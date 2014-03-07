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Глава Петербурга похвастался хорошим самочувствием после прививки от коронавируса
Сегодня, 19:08
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kraratau27

Глава Петербурга похвастался хорошим самочувствием после прививки от коронавируса

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Он рекомендует всем привиться, чтобы создать коллективный иммунитет к заболеванию.

Губернатор города сделал привился от COVID-19. На седьмой день после вакцинации он чувствует себя хорошо. Об этом Александр Беглов рассказал во время объезда Невского района. 

По его мнению, привиться необходимо, потому что впереди дачный и туристический сезоны. К приезду путешественников из других стран и городов важно сформировать коллективный иммунитет, что позволит избежать третьей волны. 

Ранее в Piter.tv стало известно, что в Петербурге выявили 975 случаев заражения ковидом за сутки.

Фото: Piter.tv

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Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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