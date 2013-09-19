В Петербурге выявили 975 случаев заражения ковидом за сутки

В Ленобласти – 146 случаев.

За минувшие сутки, 5 марта, в Петербурге выявили еще 975 случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперштаба "Стопкоронавирус.рф", всего за сутки зафиксировано 11 022 заболеваний по России.

Также в Петербурге выписали по выздоровлению 2750 человек, а 39 пациентов скончались от болезни. В Ленобласти, тем временем, выявили 146 новых случаев заражения COVID-19, 6 новых смертей и 248 выздоровевших человек.

Всего в Северной столице с начала пандемии заразились ковидом 372 963 человек, умерли 11 313, поправились 313 501 пациент. В области заболели 36 879 человек, скончались 695, справились с болезнью 33 736 пациентов.

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