Год с коронавирусом. Как Петербург начал жизнь в "новой реальности"

Год назад жизнь в условиях коронавируса стала нашей новой реальностью. Адаптация происходила постепенно, и, оглядываясь назад, уже можно оценить, как на самом деле изменилась наша повседневность, действия властей в условиях пандемии. Piter.TV вспоминает, с чего все начиналось и как продолжалось.

Исполнился год, как в Петербурге зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом. За эти 365 дней жизнь петербуржцев и всего мира изменилась до неузнаваемости: в наш обиход вошли маски и перчатки, в учреждениях культуры стали ограничивать количество посетителей, многие впервые стали работать дистанционно. Вспоминаем, как Северная столица столкнулась с этим страшным и, на тот момент неизвестным, словом "пандемия" и боролась за скорое возвращение к привычной жизни.

Как все начиналось

Напомним, что распространение новой коронавирусной инфекции началось в Китае. Несмотря на то, что граждане КНР любят посещать Петербург, первый завозной случай был из Италии. Первым официально заболевшим в городе стал студент СЗГМУ им. Мечникова Рикардо. 29 февраля он прилетел из Милана, а 2 марта обратился за медицинской помощью. 4 марта молодой человек получил положительный тест на COVID-19, а 5 марта об этом узнали СМИ. Так как студент проживал в общежитии на Светлановском проспекте, здание закрыли на карантин на 14 дней. На тот момент система диагностирования коронавируса еще не была так развита, поэтому для подтверждения результата анализ направили в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. Карантин выпал на Международный женский день, и, чтобы жительницам общежития не было так скучно, администрация Петербурга организовала у них под окнами концерт группы IOWA.

Власть начала борьбу с коронавирусом

Первый удар на себя приняла клиническая инфекционная больница им. Боткина. Всех пациентов с подозрением на заболевание, прибывших из "неблагоприятных стран", отправляли в стационар. Позже для этих целей стали использовать пансионат "Заря" в Курортном районе.

Перестроиться на новый режим работы медучреждениям, которые ранее не работали как инфекционные, удалось не сразу. Это привело к массовым заболеваниям персонала, очередям скорых у больниц, пациентам в коридорах.

Меры со стороны правительства города были приняты 13 марта 2020 года. Знаменитое постановление №121 рекомендовало всем прибывшим из других стран соблюдать режим самоизоляции, запрещало мероприятия численностью более тысячи человек, предписывало проводить регулярную дезинфекцию. С середины марта студентов начали переводить на дистанционное обучение, школьников — с 26 марта. На учебу весной они уже не вернулись.

Тогда еще не было понятно, что коронавирус — это серьезно и надолго. В первый месяц регистрировали в сутки всего по несколько случаев. Скачок произошел 31 марта, когда в городе "нашли" 48 заболевших. С ухудшением ситуации последовали меры большего масштаба: закрытие сообщения с другими странами, первое обращение президента РФ к гражданам и введение "нерабочей недели", а затем и "нерабочего месяца", перепрофилирование медицинских учреждений под работу с ковид-пациентами, запуск помощи волонтеров. Граждан просили оставаться дома по системе оповещения населения. Piter.TV заснял на видео, как опустели улицы города. Правда массово самоизоляцию граждане соблюдали лишь первую нерабочую неделю, затем на улицах вновь появились люди, в том числе на детских площадках, которые были перемотаны.

Большие трудности у властей возникли с тем, чтобы убедить горожан в обязательности "масочного" режима, особенно, когда маски и перчатки нужно было носить и на улице. Это вызвало протест некоторых горожан: в аптеках средства индивидуальной защиты было не найти, в ином случае — они продавались по завышенной цене. От дефицита СИЗ страдали и медицинские работники. Заявление медсестер Покровской больницы, которые просили признать, что учреждение работает как инфекционное, вызвало общественное обсуждение. Руководство больницы отрицало тот факт, что в стационар поступают больные пневмонией и, возможно, коронавирусом. Из-за того, что пациентов было слишком много, некоторым приходилось лежать в коридорах.

Петербург — лидер по смертности от коронавируса в России

Первый смертельный случай в Петербурге был зарегистрирован 28 марта. От вирусной инфекции скончался 73-летний мужчина, 1 марта он вернулся из Тайланда. Гражданин страдал от многочисленных хронических заболеваний, в том числе от ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточностью.

В середине мая горожанам запретили хоронить своих родственников вне зависимости от причины их смерти. За процессом можно было наблюдать только издалека. Если погибшим был медик, который заразился на работе, то всех похоронные услуги оплачивал город.

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Количество зарегистрированных смертельных случаев от коронавируса в Петербурге начало резко расти в начале июня. 1 июня стало известно о 10 новых смертельных случаях, 2 июня ― о 17, 3 июня ― о 24, 26 июня ― 57 человек. На тот момент Северная столица стала антирекордсменом и вышла на первое место по количеству смертей в России, при этом заболевало человек меньше, чем в Москве.

Во время "второй волны" количество смертей от COVID-19 оказалось еще выше. 17 декабря было зарегистрировано 79 летальных случаев, 1 января — 84. Сейчас, когда уровень заболеваемости начал снижаться, число умерших все еще остается высоким. 2 марта — 49 смертей, 3 марта — 39, 4 марта — 48, 5 марта — 26. Высокий показатель власти объясняли разными причинами: особенностями подсчета умерших в городе, большим количеством пожилых людей, поздней диагностикой заболевания и госпитализацией, "статистической игрой в других регионах".

Общее количество умерших от коронавируса в Петербурге, по официальным данным, — 11274 человека. В 2020-м году COVID-19 оказал влияние на статистику ушедших из жизни в городе. Третья по величине доля приходится на смерти именно от вирусного заболевания.

"Стена памяти" — мемориал погибшим медикам

Особым местом в период пандемии стала Малая Садовая улица. "Стену памяти", посвященную погибшим от коронавируса медикам, создала активистка Ирина Маслова. Она появилась в апреле. Неравнодушные граждане стали приносить к забору цветы, со временем стена пополнялась новыми и новыми портретами тех, кто ушел из жизни. Также ее украсила работа стрит-арт художника maestro_jackie. По последним данным, на стене было бы 160 фотографий, но на данный момент ее снесли. Число официальных смертей медицинских работников от коронавируса гораздо ниже, однако подсчет продолжается.

Несколько раз стену обещали снести, но она продержалась до 13 ноября. Мемориал был стихийным, поэтому власти решили увековечить память о погибших медиках и сделать памятник. Одним из инициаторов этого был депутат Борис Вишневский. Памятник должен был быть посвящен всем медицинским работникам, а не только тем, кто скончался от коронавируса.

Впервые мемориал губернатор Петербурга Александр Беглов посетил только в октября. Помимо памятника в медучреждениях, которые потеряли своих сотрудников, появились памятные таблички. В Калининском районе Петербурга в саду "Прометей" высадили аллею из 30 клёнов в память о медиках.

Преемником "Стены памяти" стала скульптура "Печальный ангел". Ее установили на набережной реки Карповки около здания Первого меда. Памятник был создан по проекту Романа Шустрова, который ушел из жизни в 2020-м году. "Ангела" открывали несколько раз: 3 марта на место приехал губернатор города и провел церемонию на день раньше срока, а 4 марта состоялось народное открытие. Рядом с памятником есть QR-код, перейдя на который, можно будет прочесть весь список имен умерших медиков.

Скандальные истории

Масочный режим разделил петербуржцев на два лагеря. Скандал из-за отсутствия маски в маршрутке привел к убийству. Пожилой мужчина сделал другому пассажиру замечания и ударил его по голове. Тот отреагировал очень агрессивно и ответил с помощью ножа. Рана оказалась смертельной. Была и обратная история: пострадал человек, который не использовал маску. Мужчине проломили череп из-за того, что он был без СИЗ в помещении около станции метро "Елизаровская".

А вот еще один случай — девушка обвинила охранников ТРЦ "Галерея" в избиении за отсутствие маски. У охранников другая версия событий: девушка неадекватно себя вела и нецензурно выражалась, ей пришлось помочь ей покинуть здание. Сотрудники ТЦ тащили петербурженку за руки и ноги, чтобы вывести ее с территории организации.

Закрытые торговые центры также волновали горожан, в частности, предпринимателей. В июне представители почти 40 ТЦ Петербурга подписали направленное в Роспотребнадзор обращение с призывом разрешить торговым центрам вернуться к работе. Общественная ярость наростала, и в дело решил вмешаться губернатор. На заседании правительства он дал указание вице-губернаторам решить вопрос, иначе он сам "поедет Москву" для ведения переговоров с федеральным Роспотребнадзором, если с местным вопрос не удается договориться. Торговые центры открыли 27 июля.

Очевидно, что не все учреждения соблюдали антикоронавирусные меры. Некоторые случаи оказались наиболее "заметны". Например, концерт Басты в "Ледовом дворце" в ноябре. Комитет по культуре согласовал мероприятие, но Роспотребнадзор выявил нарушения: не соблюдалась социальная дистанция, некоторые зрители были без масок, потоки посетителей не были разведены. На мероприятии, которое проводилось в два дня, присутствовали по 6 тыс. человек. Руководство концертной площадки оштрафовали на 480 тыс. рублей.

Не обошлось и без провокаций. Петербургский ресторатор Александром Затуливетровом собирался открыть свои заведения в период локдауна.

Я официально заявляю о намерении открыть свои рестораны 15 апреля, если до этого времени не объявят ЧС, ЧП или то,что там должна объявить власть, которая по настоящему переживает за своих граждан. написал предприниматель в Facebook.

Позже оказалось, что открывать Затуливетров ничего не собирался: он проверял горожан. Кроме того, кто-то прислал ему на карту 200 тыс. рублей, что позволило рассчитаться с долгами.

Похожая ситуация произошла перед Новым годом, когда власти постановили закрыть места общественного с 30 декабря по 3 января. Тогда же пошли разговоры о создании "Карты сопротивления" — списка заведений, которые, несмотря на запрет, собираются принимать посетителей. Позже выяснилось, что рестораны, которые попали в список, на самом деле добровольно в него не записывались.

Коллаж: Евгений Рыбкин / Piter.TV

Текст: Надежда Сибилева

Фото: Piter.TV, gov.spb.ru, vk.com/spb_today_unpublished, Facebook / Лев Авербах, Instagram / kolekguitar