Более 14 тысяч петербургских школьников остаются на смешанном обучении

На очное обучение при этом вернулись 2569 детей.

Свыше 14 тысяч школьников Петербурга остаются на смешанном обучении. Как сообщили в пресс-службе комитета по образованию, таких учащихся – 3% от всего числа городских учеников.

Известно, что более 7 тысяч детей на смешанном обучении – учащиеся 5-9 классов, почти 4 тысячи – младшеклассники, 2818 человек – старшеклассники. Часть юных петербуржцев, ранее переведенные родителями на обучение дома, стала возвращаться в школы: на сегодняшний день за парты снова сели 2569 ребят.

Как заявили в комитете, массово возвращаться в классы ученики стали на минувшей неделе: к 24 ноября это сделали 500 детей, к 1 декабря – еще 450 детей.

Больше тысячи студентов помогают школьникам на смешанном обучении в Петербурге.

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