Петербургский Водоканал сообщил о высоком качестве воды в Петербурге

Более 145 тысяч исследований подтвердили высокое качество петербургской воды с начала 2023 года.

Водоканал Петербурга гарантирует безопасность питьевой воды для жителей города благодаря многоуровневой системе контроля качества. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках программы проверки качества воды на 405 точках проводится анализ более чем 94 показателей. За 9 месяцев 2023 года было отобрано более 4000 проб питьевой воды, результаты которых не выявили превышений гигиенических нормативов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Единичные превышения гигиенических нормативов были зарегистрированы только в 132 пробах по показателю "железо", что связано с изменением гидравлических режимов на сети.

Ранее сообщалось, что Водоканал провел более 19 тыс. исследований питьевой воды Петербурга в августе.

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