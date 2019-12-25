Более 1400 домов отремонтируют в Петербурге до конца 2021 года

Также в этот краткосрочный план включены 316 объектов культурного наследия.

В 2021 году в Петербурге планируют провести ремонт в 1 474 многоэтажках, проведя 2 439 видов работ. Об этом "Невским Новостям" рассказали в Фонде капитального ремонта, некоммерческой организации "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

Также в этот краткосрочный план включены 316 объектов культурного наследия. На работы выделено более 16 миллиардов рублей. К середине августа полностью работы завершены только в 362 домах, но во множестве домов ремонт близится к завершению.

В прошлом году в Петербурге отремонтировали 1 386 многоквартирных домов, проведя 2013 видов работ. На работы ушло более 13 миллиардов рублей.

Капремонт на станции "Технологический институт-1" завершат к концу года.

Фото: Piter.tv