Капремонт на станции "Технологический институт-1" завершат к концу года

Ремонтные работы на станции длятся уже больше заявленных 16 месяцев.

Капитальный ремонт на станции "Технологический институт-1" длится уже более 16 заявленных месяцев, однако в ближайшее время вестибюль не будет открыт. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на пресс-службу городской подземки.

Станция должна была быть открыта в августе. Однако ремонтные работы продлятся до конца года. Соответствующее объявление висит непосредственно в вестибюле.

Станция "Технологический институт-1" была закрыта в апреле 2020 года. Ремонтные работы должны были завершиться к сентябрю текущего года. На станции, в частности, заменят три старых эскалатора на четыре новых.

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Фото: Piter.TV