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Более 11 тысяч человек бесплатно посетили Эрмитаж 8 Марта
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Более 11 тысяч человек бесплатно посетили Эрмитаж 8 Марта

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Этот подарок оценили не все. В очередной раз на музей обрушились потоки хамства и упреков.

Государственный музей Эрмитаж устроил праздник петербуржцам в Международный женский день. Вход в музей 8 марта был бесплатным для всех. Об акции, действующей в Главном музейном комплексе и Главном штабе, сообщили заранее

Несмотря на то, что билеты разобрали в течение двух часов после объявления об акции, в течение 8 марта билеты также поступали в кассы в зависимости от того, сколько посетителей уже находились на экспозициях. Эрмитаж в этот день бесплатно посетили более 11 тысяч человек.

Этот подарок оценили не все. В очередной раз на музей обрушились потоки хамства и упреков. Хотим еще раз подчеркнуть, что бесплатные билеты были ровно в том количестве, в каком музейные комплексы могут принять посетителей с учетом всех норм и правил.

пресс-служба Эрмитажа

В музее в очередной раз подчеркнули, что бесконтрольный вход в музей всех желающих неминуемо парализовал бы работу входной зоны и гардероба. Также в музейных залах одновременно может находиться только определенное количество человек.

Фото: Piter.tv

Теги: эрмитаж
Категории: Лента новостей,

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