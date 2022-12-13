Желающие смогут бесплатно посетить "Эрмитаж" 8 марта

В Эрмитаж и Главный штаб будет бесплатным вход 8 марта. Об этом рассказали в пресс-службе музея.
Необходимо ранее оформить бесплатный билет на официальном сайте Эрмитажа. При этом в одном заказе должно быть не более трёх билетов. Бесплатные входные билеты не предполагают экскурсионного обслуживания.
Посетить Главный музейный комплекс и Главный штаб по бесплатному входному билету можно 8 марта в часы работы музея: с 11 до 18 часов. Билетные кассы закрываются на час раньше.
Фото: Piter.tv
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