Более 11 тыс. человек посетили "Кинопарк" за два месяца в Подмосковье

Просмотров фильмов бесплатный. Показы пройдут с 1 по 15 августа в 20:30, с 16 по 31 августа в 20:00.

В Московской области более 11 тыс. человек за два месяца посетили сеансы под открытом небом "Кинопарка". Об этом сообщает welcome.mosreg.ru.

К проекту присоединились еще 6 площадок - Расторгуевский парк в Видном, парк им. Воровского в Наро-Фоминске, Принарский парк и парк "Питомник" в Серпухове, парк им. Л.Н. Толстого и парк им. А. Величко в Химках. В августе зрителей ждут десятки кинофильмов под открытым небом. Так, репертуар проекта будет разнообразным, в частности покажут три российские новинки "Конек-Горбунок", "Пальма" и "Огонь", которые вышли в 2020 и 2021 годах.

Просмотров фильмов бесплатный. Показы пройдут с 1 по 15 августа в 20:30, с 16 по 31 августа в 20:00. Отмечается, что возможны изменения в расписании из-за погодных условий. Также соблюдение масочного режима и дистанции обязательно при посещении сеансов.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Кожевенной откроется выставка "Вертикальное отдаление".

Фото: pexels