На Кожевенной откроется выставка "Вертикальное отдаление"

Работы представят 12 современных художников. Вход на выставку - свободный.

В Петербурге на Кожевенной, 34 откроется выставка "Вертикальное отдаление", где представят работы 12 современных художников. Об это сообщили организаторы выставки.

Она пройдет в арт-пространстве 1.201asc с 27 по 31 августа. Выставка посвящена институциональной критике, для White Room Foundathion и 1.201asc, организаторов проекта, важно сформировать диалог между художниками Москвы и Петербурга. Для участников проекта важно показать, что они не являются оппозицией для институций, — они и есть институт. Художники считают, что пространство не является местом, где происходят события — это события заставляют пространство произойти.

Вход на выставку - свободный.

Свои работы на выставку предоставили авторы - Андрей Андреев, Иван Туголуков, Соня Бондарева, Ольга Елисеева, Ксения Зак, Мария Кокунова, Сергей Колосов, Олеся Лавриненко, Руслан Марка, Наташа Перова, Никита Раевский и Борис Чайка.

Ранее восьмой международный фестиваль паблик-арта "Арт-Проспект" пройдет в Петербурге в сентябре. Темой фестиваля в этом году стали "Формы солидарности".

Фото: пресс-служба выставки