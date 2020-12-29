В 2021 году в Петербурге планируют проложить 11,5 км велодорожек

Веломаршруты появятся в Курортном и Невском районах.

В 2021 году петербургские власти планируют построить в городе 11,5 км велодорожек в Курортном и Невском районах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу КРТИ.

Известно, что расходы на создание и размещение объектов уже включены в проект адресной программы. Новые велосипедные дорожки проложат по маршрутам "проспект Большевиков" и "Сестрорецк – Зеленогорск" или от Приморского шоссе, 362 до Приморского шоссе, 430Б. Длина веломаршрутов составит 5,2 км и 6,3 км соответственно.

В 2020 году, напомнили в КРТИ, в Петербурге появились четыре веломаршрута на Крестовском острове, Бухарестской улице, проспекте Юрия Гагарина и на участке от Прогонной улицы до улицы Салова.

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Фото: Piter.TV