Более 10 тонн ртутьсодержащих ламп сдали на переработу в метрополитене Петербурга

В прошлом году в метро сдали 370 килограмм батареек разного типа.

Стало известно, что за 2020 год представители метрополитена в Петербурге сдали на переработку около 12 тонн ртутьсодержащих ламп. Об этом накануне рассказали в пресс-службе городской подземки.

Отмечается, что перерабатываются лампы на территории электродепо "Невское". Здесь уже 20 лет работает участок завода "Меркурий" – на нем утилизируют все разновидности ртутьсодержащих отходов и батареек. После того, как лампы привозят на завод, их дробят в вакуумном аппарате. После отделения стекла от металлических элементов, их отправляют в плавильную печь. Пары ртути удерживают в специальном дозаторе.

По итогам 2019-го года представители метрополитена сдали на переработку 15,7 тонн ртутьсодержащих ламп и 370 килограмм батареек разного типа.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга к середине октября снизился на 23% в сравнении с прошлым годом.

Фото: пресс-служба Петербургского метрополитена