Более 140 обращений за неделю поступило от петербуржцев в экологические службы

Специалисты совершили 26 выездов по аварийным ситуациям. Из них 19 выездов выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и 7 совершено выполнено из-за химических загрязнений.

За прошедшую неделю в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 142 обращения от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили во вторник, 1 июня, в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Так, специалисты совершили 26 выездов по аварийным ситуациям. Из них 19 выездов выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и 7 выездов совершено из-за химических загрязнений. Так, за неделю было утилизировано 1,3 килограммов ртутьсодержащих и 6,6 килограммов химических отходов. Кроме того, утилизации подлежали 16 люминесцентных ламп, 1 медицинский термометр и 11,5 килограммов батареек. Также по 19 адресам Петербурга проводились замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров.

Более того, за прошедшую неделю, с 24 по 30 мая, специалисты службы провели работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов. В итоге было вывезено 35 кубометров отходов.

Таким образом, в мае этого года специалисты совершили 126 выездов по аварийным ситуациям, утилизировали 9,56 килограммов ртутьсодержащих, 10 тонн нефтесодержащих отходов, 30,6 килограммов химических отходов, а также 223 люминесцентные лампы, 6 медицинских термометров, 33,2 килограммов батареек и 0,0001 м3 радиационных отходов.

Ранее мы писали, что в Петербурге уничтожат шесть крупных свалок.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Экострой"