Более 10 тыс. рабочих Петербурга находятся в состоянии простоя

Большая часть из них заняты в сфере автопрома.

Сввыше 10 тыс. сотрудников предприятий в Северной столице находятся в состоянии простое. Об этом заявил врио председателя комитета по экономической политике Петербурга Алексей Зырянов в ходе заседания бюджетно-финансового комитета ЗакСа в понедельник, 22 августа.

Как подчеркнул руководитель, большинство работников в простое заняты в сфере автопрома. При этом Зырянов уточнил, что остальные сектора городской экономики находятся в плюсе.

Также представитель Смольного напомнил, что власти Петербурга ранее приняли меры по достижению экономической и социальной стабильности.

Ранее мы сообщили о том, что в июне уровень безработицы в РФ составлял 3,9%.

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