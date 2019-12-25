Минтруд: в июне уровень безработицы составлял 3,9%

В этом году число безработных в стране стало выше.

По итогам 2022 года число безработных в стране серьезно увеличится. Об этом предупредил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, вспоминая статистику прошлого года, сообщили в "Российской газете".

Политик отметил, что власти делают все возможное, чтобы поддержать ситуацию на рынке. Так, уже 10 тыс. предприятий стали участниками программы софинансирования временных работ.

Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года. Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ

Котяков заявил, что 85 тысяч безработных россиян сейчас проходят процедуру бесплатного переобучения. Политик отметил, что в июне уровень безработицы составлял 3,9%

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