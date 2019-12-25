Более 108 тысяч петербуржцев не могу выехать за границу из-за долгов

Их долг перед судебными приставами превышает 30 тысяч рублей.

В Петербурге с января по апрель 2021 года увеличилось число невыездных граждан. Сегодня за границу не могут выехать более 108 тысяч горожан. Это на 42% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные пресс-службы Главного управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Петербургу (ФССП).

Речь идет о людях, которые задолжали приставам более 30 тысяч рублей и просрочили выплату более чем на 90 дней.

По информации РБК, с января по апрель 2021 года на исполнении петербургских приставов находилось более 1,6 млн исполнительных документов. Из них более 18 тысяч – по алиментам, более 205 тысяч по кредитам, 139 тысяч – по коммунальным платежам и более 277 тысяч – штрафов ГИБДД.

С января по апрель должники, которым был запрещен выезд за границу, заплатили более 500 млн рублей. Всего с начала года с должников взыскали 14 млрд рублей.

Ранее с водителя-лихача взыскали 75 штрафов ГИБДД в Петербурге.

Фото: пресс-служба ФССП РФ