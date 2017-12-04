Более 100 тысяч петербургских организаций получили QR-коды для работы в пандемию

Меньше чем за месяц количество полученных кодов выросло на 140,5%.

На сегодняшний день свыше 100 тысяч организаций Петербурга получили QR-кодоы, подтверждающих наличие стандартов безопасной деятельности. Как сообщили в пресс-службе Смольного, меньше чем за месяц количество полученных кодов выросло на 140,5% – еще 19 октября организаций с кодами было 41 673.

Отмечается, что массовая погоня компаний за кодами стала результатом усиленного контроля за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности. С 1 октября по 11 ноября в Петербурге проверили более 42 тысяч объектов потребительского сектора, с 26 октября проверки участились, а особо злостных нарушителей начали штрафовать. За две недели за отсутствие QR-кодов, разметок, СИЗ у сотрудников составлено 752 административных протоколов.

Ранее мы писали, что гипермаркет на проспекте Шаумяна оштрафовали за нарушение антиковидных мер.

Фото: Piter.TV