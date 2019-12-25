Гипермаркет на проспекте Шаумяна оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Работу сотрудников магазина организовали, не соблюдая санитарные требования.

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей гипермаркет "О"кей" на проспекте Шаумяна. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, магазин провинился за несоблюдение антиковидных мер.

В сентябре в гипермаркете провели санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционных заболеваний среди трехсот сотрудников. Тогда же специалисты выяснили, что в помещении нет разметки на полу как для покупателей, так и для работников, кроме того, уход с работы осуществляется без соблюдения дистанции. Гипермаркет уличили и в том, что начало и окончание работы сотрудников не поделено на несколько последовательных периодов: только 17 работников трудятся по смещенному графику. Также в гипермаркете не нашли бактерицидных излучателей воздуха для обеззараживания, раковины для мытья рук в комнате приема пищи для работников, графика посещения столовой.

Представитель ООО "О"Кей" согласилась с нарушениями и заверила, что ошибки уже устранены.

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Фото: Piter.TV