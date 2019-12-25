В Петербурге открылся еще один магазин "Азбуки вкуса"

В нем также открылся ресторан.

В понедельник, 11 ноября, в Петербурге открылся флагманский супермаркет "Азбука вкуса" с рестораном, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В меню ресторана представлены 60 позиций, в том числе стейки, паста, роллы, суши, соки: шеф-повар готовит еду на месте в специальных корнерах. В корнере также могут помыть и порезать купленные фрукты и овощи, почистить рыбу и нарезать мясо. Покупатели даже могут заказать торт от шефа в кондитерском отделе.

"Азбука вкуса" открылась на Невском проспекте, 114-116.

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