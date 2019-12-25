В Петербурге за неделю экологи собрали более 100 ртутных ламп

Для петербуржцев работает круглосуточная экологическая дежурная служба. Обратиться в неё можно по телефону: 417-59-36.

За прошедшую неделю, с 11 по 17 октября, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 245 обращений от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Специалисты совершили 33 выезда по аварийным ситуациям. Из них 30 выездов выполнено для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций и 3 выезда специалисты совершили по иным сообщениям о загрязнениях.

За неделю утилизировали 8,9 кг ртутьсодержащих отходов, 1 кг – химических, 30,3 кг отходов химических источников тока, а также 2 медицинских термометра и 103 люминесцентные лампы. Специалисты вывезли 120 м3 отходов из городских водных объектов и выполнили 11 выходов на акваторию водных объектов для проверки сообщений о загрязнении нефтепродуктами и проверки боновых ограждений.

Также на прошлой неделе в Петербурге зачистили более 20 млн "квадратов" территорий.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности