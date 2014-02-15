Более 100 млн поступило в бюджет после приватизации неликвидной недвижимости

Доход от продажи имущества на торгах превысил 1,25 млрд рублей.

Почти 100 млн поступят в бюджет Петербурга по итогам торгов, где продавали неиспользуемые и аварийные здания. Об этом рассказали 31 мая в пресс-службе Смольного.

В 2022 году использование и продажа городской недвижимости принесла Петербургу 9 млрд рублей. Доход от продажи имущества на торгах превысил 1,25 млрд рублей. По словам губернатора Петербурга, продавая неликвидные объекты, город снимает с бюджета лишнюю нагрузку по их содержанию.

Сегодня Северная столица продала нежилое помещение в цокольном этаже многоквартирного дома на Ленской улице и бывшую насосную станцию в промзоне "Рыбацкое".

Ранее мы сообщали, что за 92 млн продали бывший дом культуры фабрики "Большевичка" в Петербурге. Цена лота выросла на 10% — с 84,5 до 92,8 млн рублей.

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