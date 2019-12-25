Более 100 домов в Сланцах остались без воды из-за масштабной аварии

Поломку трубопровода обещают устранить к вечеру.

В среду, 2 сентября, в Сланцах произошла масштабная авария на трубопроводе. Без водоснабжения остались 39 многоквартирных и 99 частных домов, в котрх проживает около 1,5 тысячи человек.

Сотрудники Леноблводоканала заверили, что поломку устранят к 17:00. До этого момента вода будет отключена по следующим адресам:

улица Дзержинского - дома 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18/1; улица Свердлова – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-6, 13, 14, 17, 19, 21;

переулок Островского - дома 1, 2, 3;

улица Островского - дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Клубный переулок - дома 3, 3-а, 4, 6;

Набережная улица - дома 5, 6, 9, 10, 13, 14, 14а, 16, 19, 20, 20а, 21, 24, 26, 28, 29, 28а, 30, 30а, 31, 32, 32а, 33, 37, 39, 48, 52, 54;

Сосновая улица - дома 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 27, 27а, 33, 39, 37, 43, 45, 61, 63;

Малая Сосновая улица - дома 3, 9, 11;

Береговая улица - дома 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16;

Загородная улица – дома 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 6, 19, 23, 24, 28, 32, 34, 37, 38, 41, 45, 46, 54, 56, 58, 62, 63, 66, 68, 69, 73, 92, 99, 101, 103;

улица Ломоносова - дома 4, 10;

улица Чайковского - дом 11;

улица Декабристов - дома 4, 5, 13.

Отметим, что для всех жителей вышеперечисленных домов работают автоцистерны. Воду можно получить у дома 15 по улице Дзержинского, у дома 9 по улице Свердлова и у дома 11 по улице Островского.

Ранее мы рассказали о том, что рядом со зданием завода в Киришах произошел крупный пожар.

Фото: Piter.TV