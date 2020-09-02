Рядом со зданием завода в Киришах произошел крупный пожар

Огонь вспыхнул в ангаре.

В среду, 2 сентября, в ангаре у завода в "Полиформ" в Киришах вспыхнуло пламя. Небо заволокли клубы серого дыма. На место оперативно прибыли пожарные. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По предварительной информации, тревожней сигнал поступил на пульт примерно в 9:20. Огонь пришлось локализировать на площади 900 квадратных метров. С устранением происшествия справились 12 пожарных 58 и 112 частей за полчаса. Кроме того, было использовано 3 единицы техники.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что молодой пожарный погиб при тушении огня в лесу Тихвинского района.

Видео: ВКонтакте / almazova_tatiana