Молодой пожарный погиб при тушении огня в лесу Тихвинского района

Смерть наступила из-за удара током.

В понедельник, 24 августа, в Тихвинском районе Ленинградской области произошла трагедия: 19-летний пожарный погиб при исполнении обязанностей от удара током. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.

Молодой человек тушил пожар в районном лесничестве "Ленобллес". По предварительным данным, смерть наступила из-за соприкосновения с провисающим электрическим кабелем, который не был должным образом изолирован.

Следствие устанавливает ответственных за безопасность линий электропередач на месте произошедшего. Информация уточняется.

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Фото: Piter.TV