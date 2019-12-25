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Молодой пожарный погиб при тушении огня в лесу Тихвинского района
Сегодня, 15:29
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Молодой пожарный погиб при тушении огня в лесу Тихвинского района

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Смерть наступила из-за удара током.

В понедельник, 24 августа, в Тихвинском районе Ленинградской области произошла трагедия: 19-летний пожарный погиб при исполнении обязанностей от удара током. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.

Молодой человек тушил пожар в районном лесничестве "Ленобллес". По предварительным данным, смерть наступила из-за соприкосновения с провисающим электрическим кабелем, который не был должным образом изолирован.

Следствие устанавливает ответственных за безопасность линий электропередач на месте произошедшего. Информация уточняется.

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Фото: Piter.TV

Теги: ленингралская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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