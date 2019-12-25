В Волхове впервые за 10 лет провели капремонт дорог

Всего планируется заменить асфальт на 16,5 километрах.

Ремонт дорог на Волховском проспекте в одноименном районе близится к завершению. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Брицун в своем профиле Instagram.

На участке были заменены поребрики и созданы новые карманы для парковок.

Кроме того, безопасность пешеходов была увеличена на участке у парка 40-летия ВЛКСМ: там было заменено ограждение и скоро создадут углубления у выходов для большей видимости со стороны водителей.

Дорожный ремонт проходит и на улице Красных Курсантов в Волховском районе. В самом Волхове мероприятия уже проведены на 12 километров дорог из 16,5 из тех, что находятся в плане.

Ранее мы рассказали о том, что дорожники проверили на прочность новый асфальт на Токсовском шоссе.

Фото: Instagram / britsunalexey